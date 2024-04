Erstmals auf Red Carpet: Bill Gates und Paula feiern Debüt!

Bill Gates (68) und seine Partnerin Paula Hurd feiern ein ganz besonderes Debüt als Paar! Die zwei lassen sich nämlich erstmals gemeinsam bei der Breakthrough Prize Ceremony in Los Angeles auf dem roten Teppich blicken. Im Blitzlichtgewitter strahlen der Microsoft-Gründer und seine Liebste souverän in die Kamera und posieren in eleganter Abendgarderobe: Der Unternehmer trägt einen dunklen Smoking, ein weißes Hemd sowie eine schwarze Fliege und seine Begleitung ist in ein dunkles Rollkragenkleid mit Federsaum gehüllt, das sie mit einer Perlenkette kombiniert. Währenddessen haben die Turteltauben ihre Arme liebevoll umeinander gelegt.

Mit seiner Paula soll der 68-Jährige bereits seit 2022 liiert sein. Das plauderte ein Insider im Februar vergangenen Jahres gegenüber Daily Mail aus: "Sie sind seit über einem Jahr zusammen, und sie wird immer als 'mysteriöse Frau' beschrieben, aber es ist kein Geheimnis für ihren engeren Kreis, dass sie in einer romantischen Beziehung sind." Eine Unbekannte ist Bills neue Partnerin jedoch nicht, denn sie ist die Witwe des verstorbenen Oracle-CEOs Mark Hurd.

Vor seiner Beziehung mit Paula war der US-Amerikaner für fast drei Jahrzehnte mit Melinda Gates (59) verheiratet gewesen. Die Eheleute gaben jedoch 2021 ihre Trennung bekannt. "In den letzten 27 Jahren haben wir drei unglaubliche Kinder großgezogen und eine Stiftung aufgebaut, die sich überall auf der Welt dafür einsetzt, dass alle Menschen ein gesundes und produktives Leben führen können", hieß es in einem Statement auf der Onlineplattform X. Was ihre gemeinsamen Kinder anbelangt, zieht das einstige Paar an einem Strang – es herrscht trotz Scheidung offenbar kein böses Blut zwischen den beiden: Gemeinsam feierten Bill und seine Ex unter anderem den Uni-Abschluss ihrer Tochter Jennifer Gates (27) im vergangenen Jahr.

Getty Images Bill Gates mit seiner Freundin Paula Hurd, im März 2024

Getty Images Bill und Melinda Gates im April 2017

