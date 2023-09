Drama um ihr Baby: Kourtney Kardashian ist zurück im Alltag

Kourtney Kardashian (44) kann langsam wieder aufatmen. Die schöne Unternehmerin hat aufreibende Tage hinter sich: Vergangene Woche war die The Kardashians-Darstellerin in ein Krankenhaus eingeliefert worden und hatte um ihr ungeborenes Baby bangen müssen! Ihr Sohn wurde schließlich im Mutterleib operiert. Von diesen Strapazen erholt sich die werdende Vierfachmama aktuell und findet zurück in ihren Alltag – inklusive aller süßen Aufgaben!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Schwester von Kim Kardashian (42) in den vergangenen Tagen bei ihren Fans zurück. Neben Werbung für ihr Unternehmen zeigte Kourtney auch, wie sie für eines ihrer Kinder Zahnfee spielte – inklusive jeder Menge Glitzerstaub. Auch einen kleinen Geldschein hinterließ sie bei ihrem Nachwuchs als Geschenk für einen ausgefallenen Zahn.

Kourtney Ehemann Travis Barker (47) war nach dem familiären Notfall sofort von seiner Blink 182-Tour zu seiner Frau geeilt. Dafür bedankte sich seine Liebste anschließend bei dem Musiker: "Ich bin meinem Mann auf ewig dankbar, der mir von der Tour zur Seite geeilt ist, um mich im Krankenhaus zu begleiten und sich danach um mich zu kümmern. Mein Fels!"

Getty Images Kourtney Kardashian, Realitystar

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrer Tochter Penelope und ihrem Sohn Reign im April 2023

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker auf der Met Gala 2022

