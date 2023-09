Echt jetzt? Bill Kaulitz musste beim Zahnarzt Windeln tragen

Da kommt auch er nicht drumherum! Mit der Band Tokio Hotel sind die Zwillingsbrüder Tom (34) und Bill Kaulitz (34) weltberühmt geworden. Ihr Hit "Durch den Monsun" verschaffte ihnen damals den großen Durchbruch. Auch heute feiern die Musiker miteinander noch große Erfolge und genießen ihr Jetset-Leben. Doch auch vor alltäglichen Dingen, wie beispielsweise einem Besuch beim Zahnarzt, können sie sich nicht drücken. Dass das auch manchmal unangenehm werden kann, weiß der Frontmann: Bill musste beim Zahnarzt eine Windel tragen.

"Ich hatte neulich eine Windel um, weil ich beim Zahnarzt war", gibt der 34-Jährige im Podcast "Feelings" mit Kurt Krömer (48) zu. In den USA könne man bei einer Zahnreinigung eine Vollnarkose in Anspruch nehmen. Gesagt, getan. "Ich habe so Angst und dachte mir: Ach komm, wenn die das anbieten", erklärt Bill. Die Windel hat er aus einem bestimmten Grund tragen müssen: "Ich habe richtig geschlafen und dann ziehen die dir halt eine Windel an und sagen dir: Es kann manchmal passieren, dass man sich erleichtert."

Dass es aber auch ganz angenehme alltägliche Situationen gibt, weiß der Sänger auch. Erst kürzlich machte er sich am Flughafen ein Date klar. Bill erinnerte sich in seinem Podcast "Kaulitz Hills" an den Moment zurück: "Da kam ein ganz entzückender Junge, der ein Gespräch mit mir angefangen hat."

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

