Total normal: Bill Kaulitz klärt sich am Flughafen ein Date

Unverhofft kommt oft! Mit der Band Tokio Hotel sind die Zwillingsbrüder Tom (33) und Bill Kaulitz (33) weltberühmt geworden. Ihr Hit "Durch den Monsun" verschaffte ihnen damals den großen Durchbruch. Bis heute sorgt die Band mit ihren Auftritten für volle Konzerthallen. Der Ruhm hält nach wie vor an und beschert dem Frontmann sogar den einen oder anderen Flirt. Am Flughafen macht sich Bill nämlich kurzerhand ein Date mit einem Unbekannten klar.

In einer neuen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills" plaudern die Zwillinge über einen nervenaufreibenden Flug von Sizilien nach Berlin. Bill sei alleine gereist und irgendwann von den anderen Fluggästen am Gate erkannt worden. "Einer hat angefangen… und dann erkennen dich alle", erinnert sich der Musiker. Doch dann sei die Situation plötzlich gar nicht mehr so schlimm gewesen: "Da kam ein ganz entzückender Junge, der ein Gespräch mit mir angefangen hat." Die beiden seien ins Plaudern gekommen. "Dann hat er sich so neben mich gehockt und meinte: ‘I love your shirt.’ Er hat das Gespräch anders angefangen und hat so getan, als hätte ihn das andere nicht beeindruckt", blickt Bill zurück.

Als immer mehr Personen nach Fotos gefragt hätten, habe der Unbekannte gemerkt, dass Bill berühmt sei. Das habe ihn aber nicht abgeschreckt. Er habe wissen wollen, woher der Sänger sein T-Shirt habe. "Schreib mir eine Direct-Message, dann finde ich es für dich raus", antwortete Bill darauf. Die beiden schreiben seit einigen Tagen miteinander und der Tokio-Hotel-Frontmann ist sich sicher: "Ich glaube, das könnte das nächste Date werden."

ActionPress Bill Kaulitz, Musiker

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany" 2023

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

