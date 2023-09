Für Eva Benetatou ist es komisch, dass ihr Sohn in Kita geht

Für Evanthia Benetatou (31) ist die Situation sehr ungewohnt. Die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin und Chris Broy (34) waren 2021 zum ersten Mal Eltern geworden – zum Zeitpunkt der Geburt ihres Sohnes George waren sie allerdings schon getrennt. Deshalb wächst der Kleine bei seiner Mama auf und ist ihr ganzer Stolz. Jetzt fällt es Eva gar nicht mal so leicht, dass ihr kleiner George ab sofort in die Kita geht.

"Mein Kleiner ist heute einfach in der Kita", erzählt die 31-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story. Seine Eingewöhnung sei gut verlaufen, so habe er sich ohne große Probleme von ihr trennen können und habe seinen Spaß. "Ich freue mich sehr darüber. Aber aktuell ist das für mich gerade richtig komisch", gibt die Griechin zu. Deshalb lenke sie sich vorerst mit Papierkram davon ab.

Aktuell hat Eva auch einiges um die Ohren! Erst vor Kurzem wurde eine auffällige Schwellung an ihrem Lymphknoten entdeckt. "Die Stelle wurde aufgeschnitten, es wurden Proben entnommen und zum Pathologen geschickt, um herauszufinden, was die Ursache ist", erklärte die Brünette in ihrer Story und merkte an: "Ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen, warte ab und denke nur positiv."

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou im August 2023

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit ihrem Sohn George

