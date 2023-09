Ganz heimlich: Calvin Harris und Vick Hope haben geheiratet

Sie haben den Schritt vor den Traualtar gewagt! Calvin Harris (39) hält sein Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Im Mai 2022 waren erste Gerüchte aufgekommen, dass der DJ sich mit der Moderatorin Vick Hope (33) verlobt hat. Wann und wo die beiden heiraten wollen, war bis zuletzt ein großes Geheimnis. Nun soll der große Tag schon gewesen sein: Calvin und Vick haben am Samstag heiratet!

Das berichtet jetzt The Sun. Demnach haben sich der Ex von Taylor Swift (33) und seine Partnerin während einer romantischen Zeremonie unter freiem Himmel in England das Jawort gegeben. Die Ehegelübde waren besonders romantisch: "Ich verspreche dir, dein Teamkollege, bester Freund und Gefährte fürs Leben zu sein", soll Calvin zu seiner Liebsten gesagt haben. Später feierten alle Gäste eine große Party: Im Stil des Glastonbury-Festivals zelebrierten sie Calvin und Vicks Liebe.

Zu den Gästen der Hochzeit zählten auch einige Promis. So war Nile Rodgers (70) anwesend oder auch die DJs Vernon Kay oder Scott Mills. Eine Quelle erzählte dem Blatt von der großartigen Feier: "Die Hochzeit von Calvin und Vick war ein Tag, den keiner der Gäste je vergessen wird."

Calvin Harris, DJ

Vick Hope, Moderatorin

Calvin Harris, DJ

