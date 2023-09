Khloé Kardashian teilt seltenes Foto von ihrem Sohn Tatum!

Er ist ein richtig süßer Fratz! Im vergangenen Jahr wurde Khloé Kardashian (39) zum zweiten Mal Mutter: Mithilfe einer Leihmutter durfte die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit nach ihrer Tochter True (5) den kleinen Tatum (1) auf der Welt begrüßen. Seither gewährt die Unternehmerin regelmäßige Einblicke in ihr Familienleben – so wie jetzt auch: Khloé postet ein knuffiges Bild von ihrem jüngsten Sprössling!

Am Mittwoch teilte die 39-Jährige einen bislang unveröffentlichten Schnappschuss ihres 13 Monate alten Wonneproppen in ihrer Snapchat-Story. Darauf ist zu sehen, wie Tatum noch im Kinderwagen sitzt und lächelnd in die Kamera blickt – dort machte er es sich in einem flauschigen hellblauen Strampler so richtig gemütlich! "Guten Morgen, kleiner Junge", schrieb die zweifache Mama dazu.

Zum Zeitpunkt der Entbindung hatte Khloé auf der Geburtsurkunde als Name Baby Kardashian eintragen lassen, weil sie sich noch unsicher war. Wie People vor wenigen Tagen berichtete, hat der Realitystar den rechtmäßigen Namen seines Sohnes inzwischen offiziell umändern lassen. Zudem trägt der kleine Tatum den Nachnamen seines Vaters Tristan Thompson (32).

Snapchat / khloekardashian Khloé Kardashians Sohn Tatum

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Söhnchen Tatum

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Sohn Tatum

