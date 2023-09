Khloé Kardashian ändert den Namen ihres Babys auf Dokumenten

Endlich ist es offiziell! Khloé Kardashian (39) wurde vor rund einem Jahr zum zweiten Mal Mutter: Die Keeping up with the Kardashians-Protagonistin durfte nach Tochter True (5) mithilfe einer Leihmutter einen kleinen Sohn in der Familie begrüßen. Zum Zeitpunkt der Entbindung ließ sie auf der Geburtsurkunde als Name Baby Kardashian eintragen, weil sie sich noch unsicher war. Inzwischen nennt sie den Kleinen aber Tatum. Den Namen ihres Sohnes ließ Khloé jetzt auch endlich offiziell eintragen!

People liegen jetzt offizielle Dokumente vor, die belegen, dass die 39-Jährige den Namen ihres kleinen Schatzes nun auch auf dem Papier festgelegt hat: Khloé änderte den Namen ihres Sohnen auf den Urkunden also von Baby Kardashian zu Tatum. Diese Entscheidung habe am Donnerstag ein Richter in Los Angeles bewilligt.

Zudem trägt der kleine Tatum den Nachnamen seines Vaters Tristan Thompson (32). Khloé kümmert sich zwar gemeinsam mit dem Basketballer um die beiden Kids, allerdings lebt sie inzwischen getrennt von dem Sportler. Der Grund: Der 32-Jährige hatte die Influencerin nicht nur mehrmals mit anderen Frauen betrogen, sondern auch bei einem seiner Seitensprünge ein Kind gezeugt.

Getty Images Khloé Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern Tatum und True

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Sohn Tatum

