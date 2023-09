"So emotional": Fata Hasanović kann Babyglück kaum fassen

Für Fata Hasanović (28) ist ihr neues Leben noch gar nicht greifbar. Im März hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin verraten, dass sie und ihr Partner Izi ihren ersten Nachwuchs erwarten. Ende August war es dann so weit: Der kleine Malik erblickte das Licht der Welt. Die Zeit mit seinem Wunder genießt das Model in vollen Zügen. Fata kann ihr Glück sogar gar nicht fassen!

Auf Instagram zeigt sich Fata beim Stillen mit ihrem Sohn – und dabei fließen bei ihr einige Tränen! "Ich kann es euch nicht richtig beschreiben, aber ich muss mich daran gewöhnen, Mama zu sein. Mein Herz ist so schwer und alles ist noch so emotional aufgeladen, wenn ich ihn ansehe", erzählt sie weinend. Die letzten Tage seien ein Wechselbad der Gefühle für die Dubaiauswanderin: "Ich bin happy und dann bin ich voll am Weinen, weil ich das alles nicht so realisieren kann."

Fata gab ihrer Community bereits einen Einblick in ihre Gefühlswelt nach der Geburt. "Es ist so viel Liebe im Herzen, dass es schon fast wehtut", gestand sie im Netz. Ansonsten gehe es ihr und ihrem Sohnemann aber gut – und auch das Elternsein mit Freund Izi habe sich schon "eingegroovt".

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović mit ihrem Baby, September 2023

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanovic im Juli 2023

Getty Images Fata Hasanović mit ihrem Partner Izi

