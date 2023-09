Nach Funkstille: Fata Hasanović gibt endlich Baby-Update

Fata Hasanović (28) meldet sich endlich wieder zurück! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin hatte im März dieses Jahres verkündet, dass sie zum ersten Mal schwanger ist. Immer wieder zeigte sie im Netz ihre Schwangerschaftsfortschritte. Vor über einer Woche war es dann schließlich so weit und ihr Sohn Malik kam auf die Welt. Nach einer kurzen Pause meldet sich Neu-Mama Fata jetzt wieder bei ihren Fans.

In ihrer Instagram-Story zeigt die Influencerin endlich wieder ihr Gesicht und gibt ein kleines Update. "Uns geht es so weit gut. Die krasse emotionale Phase, wo ich nur geweint habe, ist, glaube ich, jetzt erst mal vorbei. Ich konnte kein gerades Wort aussprechen, ohne dabei zu weinen, weil ich jedes Mal mein Kind angeschaut habe", erklärt Fata ehrlich. Ihr Sohn Malik ist schon jetzt ihr ganzer Stolz: "Es ist so viel Liebe im Herzen, dass es schon fast wehtut."

Mittlerweile haben sich Fata und ihr Partner Izi auch schon gut in ihrer neuen Rolle als Eltern zurechtgefunden. "Izi und ich haben uns eingegroovt, was die Nachtschichten angeht", führt die 28-Jährige aus und betont: "Ich stille sehr viel, das mit dem Stillen klappt auch wunderbar."

