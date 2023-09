Diese "Love Island"-Singles weihen die Private Suite ein!

Wird es auf der Insel der Liebe jetzt so richtig heiß? Bei Love Island suchen auch wieder in der diesjährigen Staffel liebeshungrige Singles nach der ganz großen Liebe. Und um diese zu finden, müssen sich die Pärchen natürlich ganz genau kennenlernen – und dabei natürlich auch auf Tuchfühlung gehen. Damit das auch in aller Ruhe vonstattengehen kann, werden jetzt zwei Kandidaten zum ersten Mal in diesem Jahr in die privaten Gemächer der Villa geschickt. Diese Singles dürfen eine Nacht in der Private Suite verbringen!

Nachdem es zunächst erst mal "Granatenalarm" heißt, staunen sowohl die Mädels als auch die Jungs nicht schlecht. Daniel ist der Neue in der Villa und bekommt prompt die erste Nachricht der Staffel – und diese hat es in sich. "Daniel, es gibt noch eine kleine Starthilfe, denn du darfst jetzt schon die Privat Suite einweihen und es gibt noch eine Botschaft. Die Zuschauer haben gevotet, dass das zusammen mit Jenny passieren soll", heißt es. Die überraschenden News scheinen dabei bei den auserwählten Islandern gar nicht mal so schlecht anzukommen. Während Daniel dem zunächst mit einem "crazy" entgegnet, ist Jenny "gespannt auf die Private Suite."

Nur Einem scheint das Ganze nicht allzu sehr zu gefallen. Luca zeigt sich sichtlich besorgt über das, was ihm nun bevorsteht: Der Gedanke, dass Jenny die Nacht mit einem anderen Mann verbringen wird. "Ich hoffe mal, sie bleibt ruhig. Ich hoffe mal, die Granate bleibt auch ruhig", meint er. Und auch vor Daniel bleibt dessen Reaktion nicht unentdeckt: "Luca hat ein bisschen Angst."

Anzeige

RTLZWEI Daniel, "Love Island"-Kandidat 2023

Anzeige

RTLZWEI Oli P., Sylvie Meis, Derryl und Daniel bei "Love Island" 2023

Anzeige

RTLZWEI Jenny, "Love Island"-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de