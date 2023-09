Beziehung vernachlässigt: War das Grund für Pocher-Trennung?

Was führt zur Trennung von Amira (30) und Oliver Pocher (45)? Der Comedian und seine Frau sind eigentlich erst seit vier Jahren verheiratet. Zwei gemeinsame Kinder hatten sie nach ihrer Hochzeit auf der Welt begrüßen dürfen – und dennoch verkündeten die Podcaster zuletzt, dass sie kein Paar mehr sind. Seitdem fragen sich die Fans, was zum Liebes-Aus der Pochers geführt haben könnte. Ein Freund der Eheleute deutet nun einen Trennungsgrund an...

Im Interview mit RTL gab Ollis langjähriger Kumpel Mola Adebisi (50) seine Vermutungen preis: "Ich sage mal so, die Amira hat sich in den letzten Jahren entwickelt, ja. Und der Olli ist halt so, wie der Olli ist – und der wird auch immer so bleiben." Der Moderator spekulierte weiter, Amira habe "sich vielleicht aus der Beziehung herausemanzipiert". Zudem sei es in den vergangenen Jahren vermehrt um die Familie gegangen: "Meiner Meinung nach ist dabei ein bisschen die Beziehung auf der Strecke geblieben."

Amira und Olli selbst äußerten sich bisher nicht zu den genauen Gründen. Für das Ex-Paar steht jedoch fest, dass es ein Team bleiben wolle. "Hoffentlich kriegen wir das hin", hatten sie zuletzt erklärt. Die endgültige Trennung sei schlussendlich von der Moderatorin ausgegangen.

Mola Adebisi und Oliver Pocher

Oliver und Amira Pocher

Amira Pocher, Moderatorin

