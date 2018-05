Er ist einfach der helle Wahnsinn! Seit über 40 Jahren rockt Wolfgang Petry (66) schon das Musikgeschäft. Mit seinen Hits "Der Himmel brennt" oder "Wahnsinn" wird er zur deutschen Musiklegende. Vor wenigen Tagen feiert sein erstes eigenes Musical Premiere in Berlin. Promiflash trifft Julian F.M. Stoeckel (31) und hakt einmal genauer, was Wolle so besonders macht. "Ich glaube, dass er so ein Junge aus dem Volk war. Er war halt nicht so affektiert wie manch anderer, die dann sagen: 'Ja, ich bin ein großer Star'", erzählt er im Interview.



