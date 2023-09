Grimassen bei VMAs: Selena Gomez wehrt sich gegen die Memes

Selena Gomez (31) hat keine Lust, sich zu verstellen. Vergangenen Dienstag wurden in den USA die MTV Video Music Awards verliehen. Auch Selena Gomez war unter den Preisträgern. Doch sie sorgte für mehr Aufmerksamkeit mit ihrer Reaktion auf die Nennung von Chris Browns (34) Nominierung. Sie zog eine Grimasse bei der Verkündung – und wurde damit zum Internethit. Das findet Selena aber gar nicht so witzig.

Nachdem Chris' Name gefallen war, rümpfte Selena die Nase und schien so ihr Missfallen auszudrücken. Die Fans fanden das wohl unglaublich komisch, denn ihre Mimik wurde im Netz zum Meme. Doch darüber kann die Schauspielerin offenbar gar nicht lachen. Bei Instagram postet sie einen schwarzen Hintergrund mit mehreren Ausführungen ihres Gesichtes darauf und schreibt: "Ich werde nie wieder ein Meme sein. Lieber sitze ich still, als dass ich dafür aufgezogen werde, dass ich ich selbst bin."

Nachdem Selena sich in den vergangenen Monaten mehr auf ihre Schauspielkarriere konzentriert hatte, hatten Fans sich Ende August endlich über einen neuen Song freuen dürfen. Sie hatte ihre neue Single "Single Soon" veröffentlicht. Und ihre Anhänger waren begeistert. "Ich bin besessen von diesem Lied! Ich bin so stolz auf dich, Selena", hatte ein User im Netz geschrieben.

