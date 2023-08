Nach einem Jahr Pause: Selena Gomez veröffentlicht neuen Hit

Selena Gomez (31) meldet sich mit einem neuen Hit aus der Musikpause zurück! Seit etwa zehn Jahren ist der einstige Disney-Star erfolgreich im Musikbusiness unterwegs. Doch in den vergangenen Monaten wurde es recht ruhig um Selena und ihre Musik – sie stand lieber als Schauspielerin vor der Kamera. Rund ein Jahr nach ihrer letzten Veröffentlichung brachte die Only Murders in the Building-Darstellerin jetzt aber ihren Track "Single Soon" raus. Was halten Selenas Fans von dem Song?

Auf Instagram wird deutlich: Die Fans der 31-Jährigen sind begeistert! "Ich bin besessen von diesem Lied! Ich bin so stolz auf dich, Sel!", schreibt etwa ein User. "Ich habe gerade mit meinem Freund wegen dieses Liedes Schluss gemacht", witzelt ein Follower, während ein anderer kommentiert: "Ich kann nicht aufhören, mir das anzuhören!"

Doch bei "Single Soon" soll es nicht bleiben. "Ihr habt schon seit einer Weile nach neuer Musik gefragt. Da ich mit SG3 noch nicht fertig bin, wollte ich ein lustiges kleines Lied rausbringen, das ich vor einiger Zeit geschrieben habe", offenbarte die Ex von Justin Bieber (29) bereits auf ihrem Social-Media-Account. Die Fans können das neue Album kaum noch erwarten. "Wir warten ungeduldig auf SG3", schreibt ein Fan in den Kommentaren.

Getty Images Selena Gomez im Jahr 2022

Getty Images Selena Gomez im Jahr 2023

Getty Images Selena Gomez im November 2022

