Kate Merlan äußert sich nun auch zu Knutsch-Pics mit Patrick

Kate Merlan (36) plaudert aus dem Nähkästchen! Die Prominent getrennt-Bekanntheit und Jakub Jarecki (27) verkündeten nach einem Jahr Ehe ihre Trennung voneinander. Allerdings führten sie noch über Monate hinweg eine On-off-Beziehung – doch neue Bilder von der Influencerin lassen darauf schließen, dass es jetzt wohl endgültig aus mit dem Kicker ist: Die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin wurde beim Knutschen mit Patrick Fabian (36) erwischt. Nachdem sich der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star schon dazu geäußert hat, spricht Kate nun auch über die Liebelei.

Die 36-Jährige ist in dem Podcast "Leute und Land" zu Gast und gibt dort ein paar Details zu den jüngsten Kussfotos preis. "Das war tatsächlich die Kennenlernphase von Patrick und mir, die wir nicht so schnell öffentlich machen wollten, weil ich ja auch noch verheiratet bin und das Drama von Jakub und mir eine Endlosschleife ist", erklärt die TV-Persönlichkeit. Zu dem Zeitpunkt habe sie den Schauspieler noch gar nicht so lange gekannt, sie habe lediglich Zeit mit ihm verbringen wollen. Da er auch ihr Fitnesstrainer sei, stehen die beiden aber wohl noch immer in Kontakt.

Doch wie sieht es nun mit Kates Beziehungsstatus aus? "Zu meinem Liebesleben kann ich gar nicht viel sagen. Es ist chaotisch-dramatisch und es wird die Zeit zeigen", plaudert die Ex von Nino de Angelo (59) aus. Damit lässt sie noch offen, ob sich zwischen ihr und Patrick noch etwas Ernstes entwickelt.

Anzeige

Promiflash Kate Merlan und Patrick Fabian in Köln, August 2023

Anzeige

Promiflash Kate Merlan und Patrick Fabian, August 2023

Anzeige

ActionPress Kate Merlan, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de