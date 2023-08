Patrick Fabian verrät: Das läuft bei ihm und Kate Merlan!

Was geht wirklich bei Kate Merlan (36) und Patrick Fabian (36)? Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Noch-Ehemann Jakub Jarecki (27) gehen seit wenigen Monaten getrennte Wege. Vor einigen Tagen wurde gemunkelt, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat: Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star Patrick! Mit dem Fitnesstrainer wurde sie unter anderem beim Einkaufen und beim Knutschen abgelichtet. Jetzt äußert sich Fabian selbst zu der mutmaßlichen Liebelei mit Kate!

In einer Instagram-Fragerunde fragt ein Fan den 36-Jährigen, was bei ihm und Kate liefe:"Wir verstehen uns aktuell ganz gut", erklärt Patrick daraufhin. Er kenne Kate schon länger und habe sie kürzlich auf der Fashion Week wiedergesehen. Außerdem wolle Kate aktuell an ihrer Fitness arbeiten, wobei der Muskelmann sie unterstütze. Mehr Details wollte er dazu aber nicht preisgeben: "Was ihr da reininterpretiert, ist eure Sache", fügt er grinsend hinzu.

Die aktuellen Fotos der beiden, die Promiflash vorliegen, lassen allerdings etwas ganz anderes vermuten. Darauf wirken sie nämlich ziemlich vertraut: Bei einem Spaziergang in einem Park in Köln turtelten sie ganz ungeniert und knutschen miteinander rum. Kates Ex Jakub meldete sich darauf auch bereits und kommentierte die Bilder witzelnd: "Eins dürft ihr nicht vergessen: In der Not frisst der Teufel Fliegen."

Promiflash Kate Merlan und Patrick Fabian in Köln, August 2023

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Promiflash Kate Merlan und Patrick Fabian, Realitystars

