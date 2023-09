Christina Shakira jammert bei "Are You The One?" um Marvin

Da fließen ziemlich viele Tränen. Vor wenigen Wochen startete die neue Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love. Schon von Anfang an funkte es bei Marvin Kleinen und Christina "Shakira" Rusch (25). Doch die gemeinsame Zeit des "Swipe, Match, Love?"-Teilnehmers und der ehemaligen Bachelor-Kandidatin hatte schon viele Höhen und Tiefen. Nach dem ersten Sex der beiden weint Shakira jedoch bittere Tränen um Marvin.

Der Grund: Marvin unterhält sich in der Raucherecke mit Jenny – was der Blondine überhaupt nicht gefällt. "Wir hatten gestern noch Sex und heute macht der so was", kämpft sie bei Sandra (31) mit den Tränen. Im Einzelinterview gibt Shakira dann weinend zu: "Es tut mir einfach weh, weil ich genau weiß, die beiden haben eine Connection." Nachdem die beiden miteinander geschlafen hätten, habe sie gedacht, sie hätten alles überwunden. "Wieso hält er mich noch warm, wenn er sie mehr will", fragt sich die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin.

"Ich mach’ doch gar nichts, ich bin doch nur ein bisschen am Shakern und ein bisschen am Flirten", versucht sich Marvin im Einzelinterview zu rechtfertigen. Auch Jenny ist offenbar ziemlich genervt von der Situation: "Das sind so unnötige Stress-Sachen, das muss nicht sein." Sie habe außerdem überhaupt nicht mit ihm geflirtet.

RTL / Frank Beer Marvin Kleinen, "Swipe, Match, Love"-Teilnehmer

RTL / Frank Beer Christina Shakira, Content Creatorin

Instagram / jenniferdegenhart_ Jennifer Degenhart, Realitystar

