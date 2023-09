"Love Island"-Hannes verknallt: Vanessa will einen anderen

Es wird emotional. Bei Love Island waren die Islander sich zuletzt endlich näher gekommen – die ersten Couples knutschten unter der Bettdecke. Doch nach den ersten körperlichen Erfahrungen sollen sich die liebeshungrigen Singles natürlich auch auf einer tieferen Ebene kennenlernen. Dies schien nun bei Hannes der Fall gewesen zu sein. Doch wird der anstrebende Rapper mit dieser Reaktion seiner Angebeteten wohl nicht gerechnet haben. Nachdem Hannes Vanessa sein Herz ausgeschüttet hatte, zeigte diese ihm die kalte Schulter.

"Ich bin verknallt", gesteht der 24-Jährige der Beauty. Doch scheint das diese wenig zu beeindrucken. Stattdessen hat es ihr Granate Derryl mal so richtig angetan. "Den finde ich schon cool!", lässt sie Hannes daraufhin ganz offen wissen. Was für ordentliche Beunruhigung bei dem Studenten sorgt: Schließlich bekundete auch der Neuankömmling bereits sein Interesse an der schönen Islanderin. "Sie hat eine tolle Ausstrahlung", meinte er nur. Und auch aus dem darauffolgenden Dreiecksgespräch geht hervor: Vanessa und Derryl teilen einige Gemeinsamkeiten.

Ob es bei den beiden nun zur Krise kommt, ist ungewiss. Jedoch wären sie damit nicht das erste Couple in der Villa. Zuletzt hatte Fabi seine Angebetete Alessandra zur Rede gestellt, nachdem diese von Neuankömmling Ray als Couple gewählt worden war. Dabei hatten sich sowohl die Schweizerin als auch der 25-Jährige sichtlich emotional gezeigt.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTL2 Vanessa, "Love Island"-Kandidatin 2023

RTL2 Hannes, "Love Island"-Kandidat

RTL2 Derryl, "Love Island"-Kandidat

