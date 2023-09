Offiziell: Das sind "Temptation Island V.I.P."-Paare 2023

Endlich steht es offiziell fest! Bei Temptation Island V.I.P. stellen vier Paare ihre Liebe auf die Probe. In den vergangenen Jahren scheiterten bereits einige Beziehungen an der Feuerprobe. So konnte zum Beispiel Aleksandar Petrovic (32) der Versuchung nicht widerstehen – inzwischen ist der Reality-TV-Star sogar mit der Verführerin Vanessa Nwattu zusammen. Lange wurde spekuliert, wer an der diesjährigen Staffel teilnehmen wird. Nun steht der Cast offiziell fest.

Wie RTL mitteilt, stellen sich wieder vier Reality-Pärchen der Versuchung: Mit dabei sind unter anderem Mimi Gwozdz (29) und ihr Freund Yannick Syperek – die beiden bandelten bereits vor Bachelor in Paradise an – in beziehungsweise nach der Show gaben sie ihrer Liebe eine neue Chance. Auch Denise Hersing (27) und Lorik Bunjaku (27) lernten sich bei "Bachelor in Paradise" kennen – jetzt wollen sie ihre Liebe auf die Probe stellen. Aller guten Dinge sind drei: Jana-Maria Herz (31) und Umut Tekin (26) haben ihre Liebe ebenfalls in der Datingshow entdeckt. Werden die beiden der Versuchung widerstehen? Den Abschluss machen Kader Loth (50) und ihr Liebster Ismet Atli – das Paar führt von allen Teilnehmern die längste Beziehung – aber somit auch die sicherste?

Kader hatte bereits in einem früheren Interview angedeutet, dass die Teilnahme bei "Temptation Island V.I.P." sie reizen würde. "Das ist das richtige Format für uns", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash. Nun hat sie ihren Traum offenbar wahr gemacht.

RTL Mimi Gwozdz mit Yannick Syperek bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / denise.hersing Denise Hersing und Lorik Bunjaku, Reality-TV-Darsteller

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise"

ActionPress Ismet Atli und Kader Loth bei der Berlinale 2023

