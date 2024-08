"Viel Arbeit": Steve Martin würde Oscar-Moderation ablehnen

Die Suche nach einem Moderator für die Oscar-Verleihung im Jahr 2025 ist aktuell in vollem Gange. Steve Martin (79) wurde bereits dreimal die Ehre zuteil, das Event zu moderieren. Auch wenn er bisher keine Anfrage für den Job erhalten habe, stellt er gegenüber LA Times klar, dass es kein viertes Mal geben wird. "Als ich früher moderiert habe, habe ich schon Monate vorher angefangen zu arbeiten", erklärt er und fügt hinzu: "Und jetzt habe ich ein ganz anderes Leben. Ich bin nicht mehr so frei. Es ist viel Arbeit, und wir sind sehr beschäftigt."

Der Komiker nennt außerdem einen weiteren Punkt, der ihn an der Oscar-Moderation stört: Die Hosts erhalten keine Bezahlung. "Die Golden Globes zahlen, also bekommen sie Tina Fey (54), Amy Poehler (52) und Ricky Gervais (63)", plaudert Steve aus. Seiner Meinung nach sollten die Oscars ihre Gastgeber ebenfalls vergüten. "Wenn man bedenkt, wie viel Arbeit das ist, dann sind das mindestens mehrere Monate mentaler Belastung", betont der Only Murders in the Building-Star.

Dieses Mal scheint es gar nicht so leicht zu sein, einen Host für die bekannteste Preisverleihung zu finden. Wie People berichtete, lehnte bereits der eine oder andere Spitzenkandidat die Anfrage der Organisatoren ab. Laut einer Quelle sollen sowohl Jimmy Kimmel (56) als auch John Mulaney (41) kein Interesse daran haben, als Gastgeber der Oscars aufzutreten. Während John an dem geplanten Termin im März 2025 schlichtweg keine Zeit habe, hat Jimmy andere Gründe für seine Absage. Wie er im Podcast "Politickin" verriet, sei ihm der zeitliche Aufwand im vergangenen Jahr zu groß gewesen.

Anzeige Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Steve Martin bei einer Award-Verleihung in Kalifornien

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimmy Kimmel, Moderator

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Steves Entscheidung, die Oscars nicht mehr moderieren zu wollen, verstehen? Ja, ich finde das völlig nachvollziehbar. Nein, einmal hätte er das schon noch machen können! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de