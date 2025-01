So reagierten Selena Gomez' Co-Stars auf ihre Verlobung

Selena Gomez (32) hat ihr großes Glück gefunden: Die Sängerin und Schauspielerin ist verlobt – und ihr zukünftiger Ehemann ist niemand Geringeres als der Musiker Benny Blanco (36). Für Gesprächsstoff sorgte dabei nicht nur der riesige Verlobungsring, den sie im Dezember stolz auf Instagram präsentierte, sondern auch die Reaktion ihrer Co-Stars aus der Serie Only Murders in the Building. Während eines Auftritts in der Show "Jimmy Kimmel Live!" plauderte Selena jetzt aus, wie Martin Short (74) und Steve Martin (79) auf die frohen Neuigkeiten reagierten. So habe Martin beispielsweise bei den Golden Globes vor wenigen Tagen einen besonders genauen Blick auf ihr neues Schmuckstück geworfen. Ein Clip von der intensiven Begutachtung ging sogar auf TikTok viral. "Ich war mir nicht sicher, was er da tat", erzählte Selena im Interview lachend.

Offenbar konnten oder wollten die erfahrenen Schauspieler ihre Begeisterung nicht direkt zum Ausdruck bringen. "Ich hatte das Gefühl, Martin war damit nicht ganz so glücklich. Er machte einige Scherze darüber", erklärte die ehemalige Disney-Darstellerin augenzwinkernd. Steve habe über eine E-Mail an Selenas Assistentin ausrichten lassen, wie sehr er sich für sie freue – eine eher distanzierte Geste, die die 32-Jährige scherzend als typisch für ihn beschrieb. Schließlich überraschten Martin und Steve sie jedoch mit einem gemeinsamen Social-Media-Post, in dem sie sich selbst als Selenas "komische Onkel" bezeichneten und dem Paar von Herzen alles Gute wünschten.

Die Beziehung von Selena und ihren beiden Co-Stars hat schon viele Fans berührt. Seit Beginn der Serie 2021 betonte die gebürtige Texanerin wiederholt, wie sehr sie die Freundschaft zu den beiden Schauspielgrößen schätze. Im Frühjahr 2024 schrieb sie in einem Instagram-Post über die beiden: "Die gütigsten, liebevollsten und inspirierendsten Menschen in meinem Leben." Privat könnte Selena kaum glücklicher sein: Mit Benny, der durch Hits wie "Eastside" bekannt wurde, verbindet sie nicht nur die Musik, sondern auch ein gemeinsamer Sinn für Humor. Auf die Frage von Moderator Jimmy Kimmel (57), ob Martin und Steve eine Rolle bei ihrer Hochzeit übernehmen werden würden, antwortete sie: "Das wäre doch süß." Fans können also gespannt sein, ob das Duo bei der Trauung für noch mehr Unterhaltung sorgen wird.

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin und Schauspielerin

Disney+ Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short in "Only Murders in the Building"

