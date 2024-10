Macht Steve Martin etwa Meryl Streeps Beziehung offiziell?

Hat Steve Martin (79) etwa die Beziehung zwischen Martin Short (74) und Meryl Streep (75) enthüllt? Am Freitag teilte Steve auf Instagram ein Foto aus dem Jahr 2023, das ihn zusammen mit seinen "Only Murders in the Building"-Kollegen Martin und Meryl zeigt. Auffällig war, dass ein großes rotes X über Steves Gesicht platziert war. Diese ungewöhnliche Bildbearbeitung ließ Fans spekulieren, ob Steve damit auf eine mögliche Romanze zwischen Martin und Meryl anspielen wollte.

Obwohl Steve die Kommentarfunktion unter dem Beitrag deaktiviert hatte, diskutierten Fans auf anderen Plattformen eifrig über die Bedeutung des Fotos. Gerüchte über eine mögliche Beziehung zwischen Martin und Meryl kursieren bereits seit Längerem, vor allem seit Meryl in der dritten Staffel der Serie mitspielt. Zudem wurden die beiden kürzlich gemeinsam bei einem Abendessen im italienischen Restaurant Giorgio Baldi in Santa Monica gesehen. Auch bei öffentlichen Auftritten, wie der Premiere von "Only Murders in the Building", zeigten sie sich gemeinsam und wurden Hand in Hand fotografiert.

Martin und Meryl kennen sich schon seit vielen Jahren und haben eine enge Freundschaft entwickelt. Martin betonte in einem Interview mit People im Mai: "Sie ist fantastisch. Es gibt niemanden, der sie nicht verehrt." Meryl, die sich 2017 nach 45 Ehejahren von ihrem Mann Don Gummer (77) getrennt haben soll, hat bisher keine Stellung zu den Gerüchten genommen. Beide Schauspieler konzentrieren sich derzeit auf ihre Arbeit an der erfolgreichen Serie.

Getty Images Martin Short, Meryl Streep, Steve Martin, Selena Gomez bei der Premiere Only Murders In The Building

Getty Images Meryl Streep und Martin Short im August 2024

