Zuschauer finden "Love Island"-Fabi und Alessandra toxisch

Tun sich die beiden etwa nicht gut? Bereits am ersten Tag der beliebten Kuppelshow Love Island hatten Alessandra und Fabi ein Couple gebildet. Schnell war die Beauty dem Beamten jedoch von Granate Ray stibitzt worden. Daraufhin entbrannte ein regelrechtes Eifersuchtsdrama. Mit dem Einzug der weiblichen Granaten in der vergangenen Sendung bekam jedoch auch Fabi ziemlich große Augen, was zu großem Unmut bei der Schweizerin führte. Fans der Sendung finden, dass Fabi und Alessa ziemlich toxisch füreinander sind!

Insbesondere Fabis Doppelmoral stößt den Fans der Sendung sauer auf. "Na klar, wenn die neuen Granaten kommen, hat Fabi nur Augen für die und diesmal nicht vor Eifersucht", äußert ein Zuschauer auf X. "Fabi ist ein misogynes Arschloch. Er darf alles. Die Frau nix" und "Fabi ist einfach ne wandelnde red flag", stimmen weitere User der Plattform zu. Doch auch das Verhalten von Alessandra kommt nicht besonders gut an. "Wie abwertend ist Alessa denn bitte. Die verhält sich doch jetzt auch nicht besser wie Fabi gestern", schreibt ein Nutzer, während ein weiterer philosophiert: "Eifersüchtig sind häufig die Menschen, die es selbst nicht genau nehmen mit der Loyalität. Alessa und Fabi sind da scheinbar sehr gleich."

Eine Promiflash-Umfrage [Stand 16. September, 17:18 Uhr] bildet jedoch gespaltene Meinungen ab. Von den Lesern finden 56,4 Prozent, dass die beiden ein absolutes Traumpaar sind. 43,6 Prozent dagegen finden die beiden ebenfalls toxisch.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Fabi, "Love Island"-Kandidat

Alessandra, "Love Island"-Kandidatin 2023

Fabi und Alessandra bei "Love Island"

