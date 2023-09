Nach Krise: "Love Island"-Fabi und Alessandra küssen sich!

Ist bei Fabi und Alessandra jetzt alles wieder gut? Der Beamte und die Studentin bilden seit dem ersten Tag bei Love Island ein Couple. Doch ihr junges Glück wurde schnell von den ersten Granaten gestört, die in die Villa eingezogen sind. Weil sowohl Daniel als auch Ray Interesse an der hübschen Schweizerin gezeigt hatten, wurde der 25-Jährige ziemlich eifersüchtig. Er suchte das Gespräch zu Alessandra, bei dem sie sogar weinen musste. Jetzt gibt ihr Fabi aber plötzlich einen Kuss.

In der aktuellen Folge schnappt sich Fabi seine Auserwählte auf dem Balkon. Er schaut sie verliebt an, ehe er ihr endlich einen Kuss auf die Lippen drückt – und offenbar abliefert. Alessandra kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Es war nicht zu feucht, es war nicht zu trocken, schön geschmeidig." Eine Wiederholung schließt sie daher nicht aus: "Ich habe Lust, den Fabi jetzt öfter zu küssen. Sehr gerne, sehr oft."

Gestern war an so eine Situation nicht zu denken. Alessandra war ratlos, weil Fabi ihr Vorwürfe machte – dabei hatte sie ihm gar keinen Grund gegeben, eifersüchtig zu sein. "Die ganze Situation setzt mich so unter Druck. Ich will nicht gegen mein Couple kämpfen müssen, dass er mir glaubt, dass ich an ihm interessiert bin. Ich muss mich die ganze Zeit erklären, dass du keine Angst haben musst", erklärte sie ihm gegenüber.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

