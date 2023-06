Diese Achtziger-Ikone wird Teil der Serie "Stranger Things"!

Die erfolgreiche Serie Stranger Things holt eine wahre Legende der 80er-Jahre ins Boot! Der Netflix-Hit lässt die Herzen von Mystery-Fans nun schon seit 2016 höherschlagen. Die vierte Staffel des Horrorstreifens steht ungeschlagen auf dem ersten Platz der beliebtesten englischsprachigen Serien des Streamingdienstes. Nach dem nervenaufreibenden Staffelfinale sehnen sich die Zuschauer nun nach Nachschub. Offenbar wird den Fans auch einiges geboten: Terminator-Star Linda Hamilton (66) soll in der fünften Staffel zum Cast dazustoßen!

Die freudige Nachricht überbringt der offizielle Account der Serie auf Twitter. Dort wird sie von niemand Geringerem als Arnold Schwarzenegger (75) verkündet: "Meine alte Freundin. Eine fantastische Schauspielerin, ein Badass wird Teil unserer Netflix-Familie in einer meiner liebsten Serien." Daraufhin wird ein Clip von Linda eingespielt, in der sie sich selbst äußert: "Ich bin so aufgeregt, euch diese Neuigkeiten zu verkünden: Ich werde Teil des Casts von der fünften Staffel 'Stranger Things'. Ich weiß nicht, wie ich gleichzeitig Fan und Schauspielerin gleichzeitig sein kann. [...] Wir sehen uns in Hawkins."

Bekannt war die Schauspielerin an der Seite von Arnold in der "Terminator"-Filmreihe geworden. Der erste Teil erblickte 1984 das Licht der Filmwelt. Auch in den darauffolgenden Jahren machte sich die 66-Jährige einen Namen in Hollywood. Dass Linda zu den Ikonen der 80er-Jahre gehört, macht ihre Rolle in der Serie "Stranger Things", die zu dieser Zeit spielt, geradezu perfekt.

Anzeige

Getty Images Linda Hamilton im Oktober 2019

Anzeige

Netflix Der Cast in "Stranger Things" Staffel vier

Anzeige

Getty Images Linda Hamilton und Arnold Schwarzenegger, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de