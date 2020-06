Sie genossen die warmen Tage – und zwar zu dritt! Vor einigen Wochen sorgten Rupert Grint (31) und seine Freundin Georgia Groome für eine große Überraschung: Ein Sprecher des Paares verkündete, dass sie zum ersten Mal Eltern wurden – es ist ein Mädchen. Wie die Kleine heißt, verrieten sie allerdings noch nicht. Alle seien jedoch überglücklich und wohl auf. Nun wurden sie bei einem Ausflug durch London gesehen!

Am Samstag schlenderte die kleine Familie durch die britische Hauptstadt. Die frischgebackene Mama bewies in einem sommerlichen Kleid ihren Sinn für Mode, wohingegen sich Rupert für ein Outfit komplett in Schwarz entschied. Natürlich durfte bei ihrer Tour die Schutzmaske nicht fehlen. Die von Daily Mail veröffentlichten Bilder zeigen außerdem, dass sich das Paar noch einen Kaffee zum Mitnehmen holte, bevor sie ihren Spaziergang mit dem supermodernen Kinderwagen fortsetzten. Dieser schirmte die Tochter der beiden Schauspieler so ab, dass die Paparazzi keinen Blick auf sie werfen konnten.

Genauso wie sie weitere Infos zu ihrem Nachwuchs und die gesamte Schwangerschaft geheim hielten, gingen sie auch mit ihrer Beziehung vor. Rupert und Georgia sollen schon seit neun Jahren ein Paar sein, aber erst 2018 kamen Gerüchte über ihre Liebe auf. Diese haben sie bis heute nie offiziell gemacht – obwohl ein gemeinsames Baby Bestätigung genug sein dürfte.

Getty Images Rupert Grint, Schauspieler

Getty Images Georgia Groome bei der Premiere von "Double Date", 2017

LRNYC / MEGA Schauspieler Rupert Grint und Kollegin Georgia Groome

