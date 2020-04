Rupert Grint (31) überrascht seine Fans mit süßen Baby-News! Der Harry Potter-Star gab gerade erst in einem Statement bekannt, dass er und seine Freundin Georgia Groome zum ersten Mal Eltern werden. Für viele Fans ist das eine große Überraschung, vor allem, weil der Ron-Darsteller sein Privatleben sonst stets aus der Öffentlichkeit heraushält. Auch die Beziehung zu Georgia war lange Zeit nicht bekannt. Aber wer ist eigentlich die Frau an Ruperts Seite?

Die beiden Eltern in spe sind tatsächlich schon seit etwa neun Jahren ein Paar. Gemeinsame öffentliche Auftritte sind allerdings eine absolute Seltenheit. Dabei ist auch Georgia keine Unbekannte auf den roten Teppichen: Die 28-Jährige ist ebenfalls Schauspielerin. Ihren großen Durchbruch schaffte sie 2008 mit der Teeniekomödie "Frontalknutschen". Danach folgten mehrere Rollen in TV-Serien und Filmen. Genauso wie Rupert startete sie ihre Karriere bereits in sehr jungen Jahren. Schon 2001 spielte sie in ihrem ersten Film "A Fish out of Water" mit.

Jahrelang konnten Georgia und Rupert ihre Liebe geheim halten. Viele Fans des Rotschopfs erfuhren von der Beziehung der beiden erst 2018 durch einen Social-Media-Beitrag eines Fans. Doch auch danach bestätigten sie ihre Liebe nie offiziell.

Getty Images Georgia Groome bei der UK-Premiere von "Frontalknutschen", 2008

Getty Images Georgia Groome bei der Premiere von "Double Date", 2017

Denis Guignebourg/Bestimage/ActionPress Georgia Groome und Rupert Grint beim Dinard Film Festival



