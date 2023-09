GNTM-Siegerin Luisa Hartemas erstes Baby ist auf der Welt!

Tolle Neuigkeiten von Luisa Hartema (28)! Die einstige Germany's Next Topmodel-Siegerin hatte im Februar dieses Jahres überraschende News mit ihren Fans geteilt: Sie erwartet zum ersten Mal ein Kind! Seitdem hielt sie ihre Fans immer wieder mit Schwangerschafts-Updates und Babybauchbildern auf dem Laufenden. Zuletzt neigte sich die Schwangerschaft dem Ende zu. Nun hat das Warten ein Ende: Luisas Baby ist da!

In ihrer Instagram-Story teilt das Model mit, dass ihr Kind das Licht der Welt erblickt hat. Auf einem ersten Schnappschuss lässt Luisa ihre Fans einen ersten Blick auf ihr Neugeborenes erhaschen: Eine kleine Hand greift ihren Zeigefinger. Weitere Details zur Geburt behält die Influencerin vorerst für sich.

Vor wenigen Wochen ließ Luisa allerdings schon den Namen ihres Babys vermuten: In einem Werbevideo filmte sie ein Babybett mit einer Decke, auf die der Name "Paula" gestickt war. Fans sind sich seitdem sicher, dass ihr Nachwuchs diesen Namen tragen wird. Dafür spricht auch, dass Luisa jetzt einen Song mit dem Titel "Paula" in ihrer Story teilt.

Luisa Hartema im Juni 2023

Luisa Hartema und ihre Tochter

Luisa Hartema im Januar 2023

