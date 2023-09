Fünf Frauen sagen gegen Russell Brand in einem Film aus!

Seit wenigen Tagen stehen schwere Vorwürfe gegen den Komiker Russell Brand (48) im Raum. Zwischen 2006 und 2013 soll er mehrere Frauen vergewaltigt und emotional missbraucht haben. Zu der Zeit war er vor allem als Radiomoderator und Schauspieler tätig gewesen. Der Ex von Katy Perry (38) meldete sich bereits zu den Anschuldigungen und meinte, seine damaligen Beziehungen seien alle einvernehmlich gewesen. Russells mutmaßliche Opfer erzählen in einem Film, wie sie das Ganze wohl wahrgenommen hatten.

In dem Film namens "Russell Brand: In Plain Sight", der Samstagabend im TV gezeigt wurde, schildern fünf Frauen, die alle anonym bleiben wollen, was ihnen vor Jahren passiert sein soll. Russell habe sich ihnen unter anderem nackt aufgedrängt. "Ich war noch komplett angezogen und er hatte sich schon komplett entkleidet [...]", lautet nur eine der Aussagen, die noch detaillierter im Film dargestellt wurden.

Eine andere Frau schildert: "Ich habe ihm gesagt, er solle von mir runtergehen, aber er hat es nicht getan. Er hat mich gegen die Wand gedrückt [...]." Eines der mutmaßlichen Opfer behauptet, sie habe noch nie öffentlich über den Vorfall gesprochen, weil der Schauspieler "unantastbar" scheint.

Getty Images Russell Brand in London 2017

Getty Images Russell Brand, Autor

Getty Images Russell Brand im Oktober 2017

