"Are You The One?"-Kim sagt, Paulina ist "cholerisches Kind"

Sie schießt scharf gegen ihre Kontrahentin! Bei Are You The One – Reality Stars in Love funkte es von Anfang an heftig zwischen Kim Virginia Hartung (28) und Mike Heiter (31). Die Anziehung der Turteltauben sorgte sogar für mehrfache Besuche im berühmten Boom-Boom-Room. Doch mittlerweile ist der ganzen Villa bekannt, dass die beiden kein Perfect Match sind – sehr zur Freude von Paulina Pilch. Die wittert ihre Chance bei Mike und geht auf Angriff, was Kim Virginia so gar nicht passt. Im Promiflash-Interview schießt Kim Virginia deswegen gegen Paulina.

"Paulina ist in meinen Augen ein cholerisches Kind, die im Haus mit Abstand am wenigsten zu ihm passt", macht die einstige Bachelor-Kandidatin im Interview mit Promiflash deutlich. "Die Auswahl der Frau hat mich also einmal schockiert und angeekelt sowie der Fakt, dass Mike die ganze Zeit gefragt hat, warum ich denn jemanden küssen muss, um denjenigen kennenzulernen und mein Perfect Match zu finden", regt sie sich auf. Dieses Verhalten zeuge von Doppelmoral.

Paulina hingegen nimmt die Situation anders wahr: "Ich hab mich nicht an Mike geheftet, Mike kam auf mich zu und wir hatten schon einige Gespräche, wo wir uns sympathisch fanden. Deswegen haben wir dann gesagt, dass wir uns kennenlernen wollen."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Influencerin

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch, Reality-TV-Star

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch, Reality-TV-Star

