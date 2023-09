Vor Sommerhaus-Start: Eric Stehfest schockiert von Paaren

Eric Stehfest (34) ist geschockt! Der ehemalige GZSZ-Schauspieler steht seit Jahren in der Öffentlichkeit. Er kennt die Vorzüge und die Schattenseiten des Rampenlichts. Im vergangenen Jahr hatte der 34-Jährige am Dschungelcamp teilgenommen, was ihm den Weg für weitere TV-Formate ebnete. Im Sommerhaus der Stars wird der einstige Soap-Darsteller mit seiner Frau Edith Stehfest zu sehen sein. Doch noch vor der Ausstrahlung platzt ihm der Kragen: Eric ist schockiert von den Sommerhaus-Paaren.

"Jetzt wo ich mit eigenen Augen sehe, wie schlimm viele Paare miteinander umgegangen sind, weiß ich, woher meine Intuition kam, dass ich umgeben war von Menschen, die nicht das sind, wofür sie sich verkaufen", beginnt er sein Statement auf Instagram. Er geht sogar noch weiter und spricht von "Fake Paaren, die nur für eine Show so tun, als wären sie in Liebe zueinander, über Narzissten, die über Leichen gehen, nur damit sie öffentlich wahrgenommen werden, bis hin zu Menschen, die ehrliches Interesse vorspielen, um nicht allein dazustehen." Wen er genau meint, sagt er nicht.

Eric möchte jedoch nicht nur die anderen Paare an den Pranger stellen. "Ich will mich persönlich gar nicht herausnehmen, ich mache ständig Fehler! Ich denke, es ist nur wichtig, wie man mit seinen eigenen Fehlern umgeht. Und die Umgangsweisen der meisten im Sommerhaus lagen unter der untersten Schublade", kritisiert er.

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, Schauspieler

