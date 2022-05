Da geht es aber ganz schön heiß her! Eric (32) und Edith Stehfest sorgten mit ihrem Liebesleben schon häufig für Spekulationen: Denn immer wieder vermuteten Fans, dass die beiden keinen Gefallen an der Monogamie finden könnten und eine offene Ehe führen. Doch Anfang des Jahres dementierte Edith die Gerüchte. Offenbar können die zwei ohnehin nicht genug voneinander kriegen: Im Netz überraschten sie ihre Follower jetzt mit erotischen Schnappschüssen!

Auf Instagram teilte der ehemalige GZSZ-Star ein Foto, auf dem er komplett nackt unter seiner Herzdame liegt – während diese nur mit Strümpfen bekleidet auf ihm sitzt. Dabei guckt die gebürtige Leipzigerin lasziv in die Kamera, Eric hat seine Hand unterdessen verführerisch auf ihren Bauch gelegt. Doch bei einem einzelnen Schnappschuss blieb es nicht – der Serienstar postete noch zwei weitere heiße Aufnahmen.

Die beiden scheinen nach wie vor superhappy in ihrer Beziehung zu sein. Vergangenes Jahr hatte das Paar bereits betont, dass es sich als zweifache Eltern noch verbundener fühle. Normalerweise seien Kinder eine Zerreißprobe für eine Ehe, hob Eric hervor, doch bei ihnen sei dem nicht so. "In unserem Fall hat es uns enger zusammengebracht", verriet er im Promiflash-Interview.

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest, Influencer

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest

Instagram / ericstehfest Eric und Edith Stehfest mit ihrer Tochter Aria Litera

