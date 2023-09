Expertin sicher: Prinz William löscht Harry aus Gedächtnis

Bei Prinz William (41) und Prinz Harry (39) hängt schon seit Langem ordentlich der Haussegen schief! Spätestens seit der Mann von Herzogin Meghan (42) der britischen Königsfamilie den Rücken gekehrt hat und in die USA ausgewandert ist, liegen sich die beiden Brüder in den Haaren. Die Streitigkeiten schaukelten sich zudem immer weiter hoch – zuletzt beispielsweise als Harry in seinen Memoiren weiter über das Königshaus auspackte. Angeblich verbannt William seinen Bruder Harry deshalb inzwischen sogar aus seinem Gedächtnis...

Das behauptet jetzt jedenfalls die Royal-Expertin Jennie Bond gegenüber The Sun. Laut ihr sei die Situation zwischen den beiden inzwischen aussichtslos. "Für die Brüder gibt es keinen Weg zurück", vermutet sie und geht mit ihrer Einschätzung sogar noch weiter: "William ist so tief verletzt, dass er Harry wahrscheinlich die meiste Zeit einfach aus seinem Gedächtnis löscht. Er hat sein Leben weitergelebt – und Harry wohl auch."

Am 15. September – Harrys Geburtstag – wurden die Kluft zwischen den beiden Männern und das angespannte Verhältnis im britischen Königshaus wieder einmal deutlich. Anders als die anderen Royals bekam der zweifache Vater nämlich keine öffentlichen Glückwünsche von seinen Verwandten.

