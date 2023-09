Die Royals ignorieren Prinz Harry an seinem Geburtstag!

Er geht leer aus. 2020 hatten sich Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) von ihren royalen Pflichten entfernt und waren in die USA gezogen. Und das scheinen ihnen die Royals bis heute übel zunehmen: Denn seither herrscht absolute Funkstille zwischen den beiden Lagern. Während die Familie des Rotschopfes sich bereits zum Ehrentag der Herzogin von Sussex nicht zu Wort gemeldet hatte, kommt es jetzt noch dicker. An seinem Geburtstag erreichen Harry keine Glückwünsche aus dem Königshaus.

Seinen 39. Geburtstag feierte der royale Nachwuchs in Düsseldorf bei Bier und Bratwurst. Zwar soll er den Abend rundum genossen haben, jedoch wird eins gefehlt haben: Grüße aus London. Stattdessen herrschte gähnende Leere auf den Social-Media-Kanälen der Royals. Und das, obwohl König Charles (74) unterdessen sogar bei einem Besuch einer Kirche in Schottland gesichtet wurde, wie The Sun berichtet. Dabei ist all das wenig überraschend: Das letzte Mal, dass Harry öffentlich zum Geburtstag gratuliert wurde, war im Jahr 2021.

Ob das dem Duke of Sussex am Ende den Tag vermieste, ist ungewiss. Wie The Mirror berichtete, verbrachte er den Abend vor seinen besonderen Tag in einem Brauhaus. Dort wurde der Abend zusammen mit mehreren Mitarbeitern mit traditionellem deutschen Essen begangen – und mit einer Schokoladentorte abgerundet.

Getty Images König Charles III., Prinz William und Prinz Harry, 2017

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, 2022

Instagram / brauereischumacher Herzogin Meghan und Prinz Harry mit den Mitarbeitern des Restaurants "Im Goldenen Kessel"

