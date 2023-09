Bei Fragen über Kylie: Timothée Chalamet heftig am Grinsen

Timothée Chalamet (27) kann seine Freude nicht verbergen! Schon vor einigen Monaten waren erstmals die Gerüchte aufgekommen, dass der Schauspieler was mit Kylie Jenner (26) am Laufen hat. Lange hielten Fans das nur für ein wildes Gerücht – mittlerweile machen er und die The Kardashians-Bekanntheit aber keinen Hehl mehr daraus und knutschen in aller Öffentlichkeit. Bei Nachfragen von Paparazzi grinst Timothée jetzt ganz breit und verschmitzt!

Reporter von TMZ lauerten dem "Call Me by Your Name"-Star auf und wollten ihn über seine neue Beziehung ausquetschen. In dem Video geht Timothée den Fragen gekonnt aus dem Weg und antwortet nicht. Doch als Nachfragen wie "Ist Kylie zu daten das Tollste auf der Welt?" kommen, kann der Halbfranzose ein breites Lächeln nicht mehr verbergen! Verschmitzt grinst er daraufhin vor sich hin, bevor er die Paparazzi abschüttelt.

Erst vergangene Woche lieferten sich Timothée und Kylie mal wieder einen öffentlichen Pärchenauftritt. Bei einem Tennisspiel saß das Paar im Publikum und konnte kaum die Finger voneinander lassen. Immer wieder tuschelten die zwei und tauschten liebevoll Zärtlichkeiten aus. Auch geknutscht wurde dabei natürlich!

Getty Images Kylie Jenner im März 2023

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den US Open 2023

