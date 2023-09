Beim Tennis: Kylie Jenner und Timothée haben auch geknutscht

Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (27) sind offenbar wirklich total verliebt. Schon länger kursieren Gerüchte, dass der Schauspieler und die Unternehmerin sich daten. Offiziell bestätigt ist das noch nicht, aber offenbar machen die beiden kein Geheimnis mehr daraus, dass sie sich gernhaben: Denn bei den US Open kuschelten sie auf der Tribüne. Dort haben Kylie und Timothée sich auch geküsst.

Das Portal Buzzfeed veröffentlicht ein Foto von Kylie und Timothée, auf dem sie während des Tennisspieles offenbar nicht nur Augen für den Sport hatten. Die 26-Jährige beugte sich sogar zu ihrem angeblichen Partner und gab ihm einen Kuss auf den Mund. Der Hollywoodstar erwiderte die Liebkosung auch, indem er die zweifache Mutter liebevoll auf die Wange küsste.

Nachdem Kylie und Timothée immer häufiger zusammen gesehen worden waren, war die Frage, ob der "Dune"-Darsteller in ferner Zukunft auch in Kylies Realityshow The Kardashians auftreten wird. Ein Insider war sich da aber nicht so sicher gewesen. Er hatte gegenüber The Sun gemeint: "Ich glaube nicht, dass er in einer Realityshow auftauchen wird [...] und ich glaube nicht, dass Kylie das von ihm erwartet."

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im August 2023

Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de