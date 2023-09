Elyas und Jessica M'Barek wurden von Einbrechern erschreckt

Er erlebte im wahrsten Sinne des Wortes einen Albtraum. Im September 2022 hatten Elyas M'Barek (41) und seine Partnerin Jessica den nächsten Schritt gewagt: In einer intimen Trauung auf Ibiza gaben sich der Fack ju Göhte-Star und das Model das Jawort. Neben seiner Wohnung in New York hat das Paar noch einen Zweitwohnsitz auf Ibiza – und dort wartete eines Abends eine böse Überraschung auf Elyas und Jessica!

Im Podcast "Enter Sandman" berichtet der 41-Jährige nun von einem Schreckmoment auf der spanischen Insel. "Ich wache nachts auf – und auf einmal geht die Tür auf vom Schlafzimmer. Ich bin total schlaftrunken und sage so 'Hallo'. Und die Tür geht wieder zu", berichtet Elyas. Anstatt sich im Schlafzimmer zu verbarrikadieren, schleicht der Schauspieler den Einbrechern hinterher: "Ich bin aufgesprungen, habe mir irgendwas gepackt, bin so vorsichtig runter." Unten angekommen, habe er sich ein Messer geschnappt und die Polizei angerufen.

"Dann bin ich durch das Haus gestreift und dann sehe ich, dass eine Seitentür aufgebrochen gewesen ist", erklärt Elyas weiter. Und sind die Täter fündig geworden? Aus dem Geldbeutel "war Geld raus", aber zum Glück seien noch alle Karten da gewesen. Warum die Einbrecher so wenig gestohlen haben, wundere ihn bis heute.

Anzeige

Getty Images Jessica und Elyas M'Barek im März 2023

Anzeige

Getty Images Elyas M'Barek, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Elyas M'Barek, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de