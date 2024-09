Elyas M'Barek teilt zauberhaftes Foto mit Ehefrau Jessica

Da gönnt sich jemand eine Auszeit: Elyas M'Barek (42) und seine Frau Jessica verweilen gerade auf der sommerlichen Urlaubsinsel Ibiza. Dass es ihnen dort richtig gut geht, zeigt der Schauspieler mit einem neuen Beitrag auf seinem Instagram-Account. "Der Ort, an dem ich am glücklichsten bin", betitelt er das niedliche Foto von sich und seiner Liebsten. Sie sitzen nebeneinander auf einer breiten Holzbank. Im Hintergrund könnte man ein Restaurant vermuten oder möglicherweise eine Veranda. Der Fack ju Göhte-Darsteller hat einen Arm um die Schultern von Jess gelegt, während sie sich eng an ihn schmiegt. Elyas grinst breit und sieht neben seiner Herzdame richtig relaxt aus.

In den Kommentaren häufen sich die Herz-Emojis. "Superschönes Paar", "Wie wunderschön" und "Tolles Bild! Alles Liebe und Gute für euch", wünschen die Supporter des Schauspielers in den Kommentaren. Ibiza hat eine besondere Bedeutung für Elyas: Er und Jessica haben dort geheiratet. Deswegen zieht es die beiden immer mal wieder dorthin. Schon im vergangenen Juli haben sie dort einige Tage verweilt. Allerdings ging es damals richtig wild her: Bei einer spirituellen Veranstaltung an der Küste der Insel ließ sich die US-Amerikanerin während einer Räucherzeremonie energetisch reinigen, bevor auch noch Kumpel Matthias Schweighöfer (43) zu dem Paar stieß! Zu dritt tanzten sie bei einer Party danach die ganze Nacht durch, wie das Model damals in ihrer Story auf Instagram festhielt.

Jess und Elyas sind seit knapp zwei Jahren verheiratet. Die Trauung hatte heimlich stattgefunden – fern von der Öffentlichkeit und dem Rampenlicht. Wie Bild damals berichtet hatte, sollen allerdings trotzdem um die 100 Gäste bei der Feier anwesend gewesen sein. Seitdem macht der gebürtige Münchener seiner Frau immer wieder rührende Liebesbeweise. Auf seinem Instagram-Kanal hatte er schon mal geschwärmt: "Jeder Tag ist mein Lieblingstag mit meiner wunderschönen Frau."

Getty Images Jessica Riso und Elyas M'Barek, Schauspieler

Getty Images Elyas M'Barek, Schauspieler

