Ganz Deutschland beklagt den Tod von Philipp Mickenbecker (✝23)! Am Donnerstag veröffentlichte seine Familie die traurige Nachricht, dass der YouTube-Star den Kampf gegen den Krebs verloren hätte. Seitdem meldeten sich seine Familie und Freunde zu Wort und auch seine Fans trauerten öffentlich um den Verstorbenen. Jetzt erzählten die TikTok-Stars Lisa und Lena (18) auf emotionale Weise von Philipp und nahmen von ihm Abschied.

Am Donnerstagabend zeigten sich die sonst so fröhlichen Zwillinge auf ihrem Instagram-Account sehr ernst und traurig. "Wir haben einen großartigen Menschen verloren - Philipp", beginnt Lisa die Story. Die beiden 18-Jährigen seien untröstlich, solch eine tolle Persönlichkeit verloren zu haben, erklärten sie. "Ich bin total dankbar, dass ich Philipp kennenlernen durfte”, beteuerte Lena und Lisa erklärte, dass es ihr eine Ehre gewesen sei, "eine so erstaunliche und beeindruckende Person" gekannt zu haben.

Für sie sei es zudem toll gewesen zu sehen, dass der 23-Jährige trotz seiner Krankheit noch so positiv geblieben sei und "wie viel Mut, Freude und Hoffnung, er so vielen Menschen da draußen schenkt". “Ich hätte niemals gedacht, dass mich jemand so inspirieren kann, den ich noch gar nicht so lang kenne. In so vielen Dingen“, erklärte Lena unter Tränen und fügte abschließend hinzu, dass Philipp für immer ein motivierender Mensch in ihrem Leben sein werde.

Instagram / the_real_life_guys Philipp Mickenbecker, YouTube-Star

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena im Mai 2020

Instagram / einsamuelkoch Philipp Mickenbecker und Samuel Koch

