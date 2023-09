Geständnis: Iris Klein hat zehn Jahre im Puff gearbeitet

Sie hat mal wieder eine Geschichte parat. Bis vor einigen Jahren war Iris Klein (56) nur als Mama von Daniela Katzenberger (36) bekannt gewesen. Doch heute sieht das anders aus: Die Brünette konnte sich mittlerweile selbst einen Namen als Reality-TV-Sternchen machen. Mit ihrem Ex Peter Klein (56) zog sie beispielsweise ins Sommerhaus der Stars oder nahm bei Kampf der Realitystars teil. Doch vor ihrer TV-Karriere war sie einer anderen Beschäftigung nachgegangen: Iris arbeitete zehn Jahre lang im Puff.

"Ich habe dort genagelt", erzählt die 56-Jährige lachend in der TV-Show "Volles Haus". "Ich habe tatsächlich den Job als Nageldesignerin gelernt und habe mich damals selbstständig gemacht", erklärt sie. Dabei ist Iris auch echt rumgekommen: "Ich bin dann in Bordelle gefahren und habe dort den Mädels im Backstage die Nägel und Füße gemacht."

Die Zeit im Puff sei "ganz witzig" gewesen. Das habe bestimmt an den netten Unterhaltungen mit den Damen vor Ort gelegen. "Die Gesprächsthemen waren nicht wie beim Friseur über Essensreste kochen, sondern waren so richtig Kamasutra. Das war lustig", erinnert sich der TV-Star gern an die Zeit zurück.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im August 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

