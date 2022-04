Damit hätte sie wohl nicht gerechnet! Iris Klein (54) hat mit ihrer Teilnahme bei Formaten wie Big Brother, Dschungelcamp oder Das Sommerhaus der Stars bereits ordentlich TV-Erfahrung gesammelt. Auf ihren Einzug in die diesjährige Kampf der Realitystars-Sala hätte die Mutter von Daniela Katzenberger (35) und Jennifer Frankhauser (29) demnach bestens vorbereitet gewesen sein müssen – oder etwa doch nicht? Im Promiflash-Interview plauderte Iris aus, wie entsetzt sie trotzdem von den Dreharbeiten gewesen war.

"Das war bisher die härteste Nummer, die ich jemals erlebt habe", stellte Iris im Interview mit Promiflash klar und erzählte weiter, dass andere TV-Shows im Gegensatz zu ihrem neusten Projekt ein Spaziergang gewesen seien. Dabei hätten die 54-Jährige vor allem die anderen Show-Teilnehmer mächtig auf die Palme gebracht. "Das hätte ich gar nicht vermutet. Ich dachte erst, die sind doch alle nett, aber man kann sich auf was gefasst machen, was da alles abgeht", kündigte Iris an und fügte hinzu, dass es in der aktuellen Staffel immer wieder ordentlich Zündstoff gegeben habe.

Vor allem die verschiedenen starken Charaktere hätten den Haussegen der Sala immer wieder in Schräglage gebracht. "Da sind manche dabei gewesen, die hätten wirklich alles dafür getan, dass sie da gewinnen. [Ich] stand da immer wieder mit offenem Mund", erinnerte sich das Reality-TV-Sternchen gegenüber Promiflash.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

RTLZWEI/Paris Tsitsos Der Cast von "Kampf der Realitystars" 2022

Anzeige

RTLZWEI/Paris Tsitsos Iris Klein bei "Kampf der Realitystars" 2022

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de