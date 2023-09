Kurz nach Trennung: Hugh Jackmans Ex-Frau strahlt beim Lunch

Sie scheint das Ehe-Aus gut zu verkraften. Hugh Jackman (54) und Deborra-Lee Furness (67) waren rund 27 Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen und sind Eltern von zwei Kindern. Vor wenigen Tagen schockten sie ihre Fans aber mit überraschenden News: Der "Wolverine"-Star und die Schauspielerin lassen sich scheiden! Die Trennung sei für beide zwar nicht einfach – doch Deborra lässt sich davon offenbar nicht runterziehen!

Am Dienstag traf sich die 67-Jährige mit ein paar Freundinnen zum Mittagessen in New York. Auf Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen, sitzt sie ganz entspannt in der Mitte der Gruppe und scheint sich prächtig zu amüsieren. Immer wieder lacht sie herzlich mit ihren Begleiterinnen – die kleine Ablenkung von der schweren Zeit der Scheidung tut ihr wohl richtig gut! Was auf den Schnappschüssen außerdem auffällt: Deborra trägt nun auch ihren Ehering nicht mehr.

Auch Hugh setzt in der Zeit nach den Scheidungs-News auf die Unterstützung seiner Freunde. Der Hollywoodstar war einen Tag zuvor mit seinem Kumpel Ryan Reynolds (46) durch die Straßen des Big Apple gezogen. Anders als seine Noch-Frau hatte der 54-Jährige dabei aber einen eher grimmigen Eindruck gemacht.

Getty Images Deborra-Lee Furness, Schauspielerin

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, Schauspieler

Getty Images Hugh Jackman und Ryan Reynolds im Februar 2022

