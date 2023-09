Ryan Reynolds unterstützt Hugh Jackmann nach Trennungs-News

Sein Kumpel steht ihm bei! Hugh Jackman (54) und Deborra-Lee Furness (67) hatten sich vor 26 Jahren das Jawort gegeben und während ihrer Ehe zwei gemeinsame Kids bekommen. Alles schien perfekt – bis der "Wolverine"-Star und die Schauspielerin vor wenigen Tagen überraschend bekannt gaben, dass sie von nun an getrennte Wege gehen. Das Liebes-Aus setzt Hugh wohl auch ziemlich zu – doch sein Freund Ryan Reynolds (46) ist in dieser schweren Zeit für ihn da!

Am Montag wurden der 54-Jährige und der Deadpool-Darsteller von Paparazzi in New York abgelichtet. Ganz entspannt spazierten die beiden durch die Straßen des Szeneviertels Tribeca und quatschen miteinander. Auf den Fotos, die Just Jared vorliegen, macht Hugh zwar einen grimmigen Eindruck, hat dafür aber immerhin Ryan als emotionale Stütze dabei. Schon seit den Dreharbeiten zu "X-Men Origins: Wolverine" 2009 sind die zwei Hollywoodstars befreundet. Aktuell stehen sie für den dritten "Deadpool"-Teil vor der Kamera.

Für das Noch-Ehepaar ist die Trennung nicht leicht. Laut einem Insider seien beide "am Boden zerstört", obwohl sie einvernehmlich beschlossen hatten, ihre Beziehung zu beenden. "Es war keine spontane Entscheidung – sie haben sich viel Zeit genommen und alles bedacht und sie haben diese Entscheidung gemeinsam getroffen", berichtete die Quelle gegenüber People.

Anzeige

Getty Images Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman bei der Premiere von "Ghosted"

Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds und Hugh Jackman im April 2009

Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und seine Frau Deborra-Lee Furness im Jahr 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de