Nach Geburt: Diletta und Loris Karius ohne Baby unterwegs

Die beiden genießen ihre Zeit zu zweit! Im vergangenen Monat haben Loris Karius (30) und Diletta Leotta (32) zum ersten Mal ein Kind auf der Welt begrüßt. Sie sind jetzt Eltern ihrer kleinen Tochter Aria. Mittlerweile scheint sich die Sportmoderatorin schon wieder vollends von der Geburt erholt zu haben. Jetzt zeigen sich Loris und Diletta bei einem Date zu zweit – ohne Baby!

Paparazzi lichteten den Fußballstar und seine Liebste in Mailand bei einem Lunchdate ab. Während Loris ganz leger in Jeans und weißem T-Shirt unterwegs war, zeigte sich Diletta ebenfalls in einem entspannten Look mit einer weiten schwarzen Cargohose und einem weißen Tanktop. Dabei sah man deutlich: Von der Schwangerschaft ist ihrem Body nichts mehr anzusehen! Ihre Tochter Aria war bei dem Mittagessen offenbar nicht dabei – dafür aber ihr Hund.

Dilettas erste Tochter ist am 16. August zur Welt gekommen. Das Datum war für das Paar ein ganz besonderes: Denn das ist auch der Geburtstag der 32-Jährigen! "Heute wurde ich durch dich wiedergeboren. Willkommen Aria. Du bist das beste Geschenk, das wir uns hätten wünschen können!", schrieb sie damals aus dem Krankenhaus.

MEGA Diletta Leotta und Loris Karius in Mailand, September 2023

MEGA Diletta Leotta, Moderatorin

Instagram / dilettaleotta Diletta Leotta und Loris Karius mit ihrer Tochter

