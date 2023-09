Sind Darya und Fabio ein "Are You The One?"-Perfect-Match?

Die beiden haben einen guten Draht zueinander! In der aktuellen Staffel Are You The One? – Reality Stars in Love stieß das Ex-GNTM-Girl Darya Strelnikova später zu den anderen Kandidaten – zur Freude von Fabio Knez! Zwischen ihnen scheint es von Anfang an zu knistern, sie verbringen viel Zeit miteinander in der Villa. Doch sind die beiden ein Perfect Match? Im Promiflash-Interview machen Darya und Fabio deutlich, wie gut sie sich verstehen!

"Wenn mir jemand sehr gut gefällt, konzentriere ich mich nur auf eine Person", verrät die Münchnerin Promiflash und erklärt damit, warum sie und der Make Love, Fake Love-Star in der Show so aneinander kleben. Auch der Hottie findet das Model gut, denn schließlich verbinden sie einige Gemeinsamkeiten. "Sie hat meinen Staubsauger. Außerdem trägt sie Schlappen in der gesamten Villa und ist sehr gepflegt. Ich verstehe mich mit ihr auf ganzer Linie", schwärmt er. Doch reicht das, um ein Perfect Match bei "Are You The One?" zu sein?

Denn Darya hat auch einiges mit Danilo Cristilli (26) gemeinsam. Nun durften die Blondine und der Italiener auch gemeinsam auf ein Date und wurden in die Match-Box gewählt. Doch wie steht Fabio dem Ganzen gegenüber? "Da es nur im Rahmen des Perfect Matches war, ist es natürlich völlig in Ordnung", erklärt er Promiflash.

Instagram / darya Darya Strelnikova, Realitystar

Instagram / fabioknez Fabio Knez im August 2023

Instagram / darya Darya Strelnikova im Juli 2023

