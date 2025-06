Fabio Knez und Darya starten ihren eigenen Pärchen-Podcast

Darya Strelnikova (32) und Fabio Knez haben ein neues gemeinsames Projekt gestartet: Ab dem 25. Juni 2025 geht ihr Video-Podcast "Zwischen Likes & Liebe – mit Darya & Fabio" auf der Plattform Podimo an den Start. Jeden Mittwoch können Fans die neuesten Einblicke in das Leben der beiden Reality-TV-Bekanntheiten genießen. Mit Themen wie Beziehungschaos, Social-Media-Aufregern und persönlichen Geständnissen wollen die beiden ihre Hörer begeistern. "Wir lieben es, unsere Community an unserem Leben teilhaben zu lassen – aber diesmal gehen wir noch einen Schritt weiter. Unser Podcast ist wie ein Blick hinter die Kulissen, ungefiltert und direkt aus dem Herzen. Und ja, es wird auch mal laut, lustig oder emotional – aber genau das macht uns aus. Wir freuen uns riesig, diese Reise mit euch zu starten!", kündigt das Liebespaar in einem Statement an.

Die Liebesgeschichte von Fabio und Darya begann vor laufender Kamera bei Are You The One – Reality Stars in Love und führte zunächst zu einer romantischen Verlobung. Jetzt folgen intensive Gespräche und humorvolle Anekdoten in ihrem Podcast. Neben Themen aus ihrem Alltag – wie ihrem Leben in Dubai, den Plänen für zwei Hochzeiten und ihrer Arbeit im Social-Media-Bereich – versprechen Darya und Fabio, auch über weniger bekannte Details ihrer Kennenlernphase zu sprechen. Besonders spannend: Beide sollen währenddessen noch andere Personen gedatet haben.

Ihr neues Projekt reiht sich in die Veränderungen ein, die in den letzten Monaten im Leben des Paares stattfanden. Die Turteltauben entschieden sich nämlich zuletzt, Deutschland den Rücken zu kehren und in ein anderes Land auszuwandern. "Das Geheimnis ist gelüftet: Fabio und ich haben unseren Lebensmittelpunkt verlagert und Deutschland verlassen. Unsere neue Heimat ist Dubai!", verkündete die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin überglücklich auf Instagram. In der Wüstenmetropole werden sie fortan jede einzelne Sekunde in vollen Zügen genießen.

Podimo "Zwischen Likes & Liebe – mit Darya & Fabio", der neue Podcast von Darya Strelnikova und Fabio Knez

Getty Images Darya Strelnikova und Fabio Knez, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / darya Fabio Knez und Darya Strelnikova