Wegen der Kinder: Sophie Turner verklagt ihren Ex Joe Jonas

Steht nun ein erbitterter Rosenkrieg bevor? Vor vier Jahren hatten sich Sophie Turner (27) und Joe Jonas (34) das Jawort gegeben. Doch es sollte nicht die Liebe für immer sein: Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Schauspielerin und der Sänger sich scheiden lassen. Seitdem wohnten ihre beiden gemeinsamen Kids bei Joe, da die Game of Thrones-Darstellerin aufgrund der Arbeit beschäftigt war. Doch damit scheint Sophie alles andere als einverstanden zu sein – und verklagt ihren Ex!

Das zeigen die Gerichtsdokumente, die Page Six vorliegen. Vor wenigen Stunden reichte die 27-Jährige bei einem Gericht in Manhattan Unterlagen ein, um "die sofortige Rückgabe der unrechtmäßig entzogenen oder unrechtmäßig zurückgehaltenen Kinder" zu erwirken. Zudem behauptet Sophie in der Klageschrift, dass die "unrechtmäßige Zurückhaltung" am 20. September begann.

Was schlussendlich zu der Trennung führte, ist offiziell nicht bekannt. Ein Insider behauptete allerdings gegenüber dem Ok! Magazine, dass das Thema Ehrlichkeit ein großes Problem in der Ehe von Joe und Sophie war. "Es gab zu viele Geheimnisse und Lügen. [...] Sie haben gemerkt, dass es nicht funktionieren kann", heißt es seitens der Quelle.

Sophie Turner, Schauspielerin

Joe Jonas und Sophie Turner im Mai 2022

Sophie Turner, Serienstar

