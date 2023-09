Nach Vorwürfen: Sophie Turner hat über 150.000 neue Follower

Die Fans halten zu ihr! Erst vor wenigen Wochen machten Sophie Turner (27) und Sänger Joe Jonas (34) ihre Trennung offiziell. Zeitgleich kamen Gerüchte auf, in denen die Schauspielerin beschuldigt wurde, partysüchtig zu sein und sich nicht um ihre zwei Kinder zu kümmern. Für viele Fans ging dies zu weit. Sie positionierten sich klar auf Sophies Seite – und dies macht sich nun vor allem in der Anzahl ihrer Follower bemerkbar!

Laut einer Statistik von Social Blade erhielt Sophie in den letzten 30 Tagen über 150.000 neue Follower auf Instagram. Auch ihre Kommentarspalte ist voll mit positiven und unterstützenden Worten. So kommentiert ein Fan: "Wir lieben dich Sophie und stehen hinter dir." Eine andere Userin schreibt: "Du hast nichts falsch gemacht. Wir als Frauen unterstützen dich!" Einige Kommentare richten sich sogar direkt gegen ihren Ex-Partner Joe. "Das Einzige, was an Joe Jonas cool war, ist seine Ehefrau", lautet einer der Top-Kommentare.

Ihren Trennungsschmerz verarbeitet Sophie derzeit mit Arbeit. Aktuell steckt die schöne Britin mitten in den Dreharbeiten zur Serie "Joan". Dabei ging es vor der Kamera bereits mit einigen Kussszenen zwischen ihr und ihrem Co-Star Frank Dillane (32) heiß her.

