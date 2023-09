13. Staffel: Schwache Reichweite für "The Voice of Germany"

The Voice of Germany startet offenbar mit angezogener Handbremse. Seit dem 21. September läuft die neue Staffel der beliebten Castingshow – und in diesem Jahr sogar mit brandneuen Gesichtern auf den berüchtigten Drehstühlen. In der 13. Staffel konkurrieren nämlich die Coaches Giovanni Zarrella (45), Shirin David (28), Ronan Keating (46) sowie Bill (34) und Tom Kaulitz (34) um die besten Gesangstalente. Wie kam die erste "The Voice of Germany"-Folge bei den Zuschauern an?

Wie Quotenmeter nun berichtet, sahen lediglich 1,59 Millionen Fernsehzuschauer die Premiere der neuen "The Voice of Germany"-Staffel – im vergangenen Jahr startete das Format hingegen noch mit 2,18 Millionen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum wurde dennoch mit sehr guten 6,8 Prozent bemessen.

Auch "The Voice Rap" ging am Donnerstag mit Kool Savas (48) und Dardan (25) erstmals an den Start. Allerdings sahen sich auch dieses Format wenige Fans an: Nur 550.000 Menschen blieben bis 23.30 Uhr dran. Der Gesamtmarktanteil wurde auf vier Prozent beziffert.

Giovanni Zarrella mit Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany"

Giovanni Zarrella, Bill und Tom Kaulitz, Shirin David und Ronan Keating bei "The Voice of Germany"

Dardan Mushkolaj und Kool Savas, "The Voice Rap"-Coaches 2023

